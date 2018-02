Sky zeigt die besten Oscar-prämierten Filme rund um die Uhr

In zehn Tagen werden wieder die begehrten Filmpreise in Los Angeles vergeben. Daher steht bei Sky die nächste Woche ganz im Zeichen des Oscars.



Auf Sky Cinema Hits werden rund um die Uhr 40 Oscar-prämierte Filme gezeigt, die insgesamt 109 Goldstatuen abgeräumt haben. Das im vorigen Jahr als bester Film ausgezeichnete Drama "Moonlight" hat gleich am Montag, 26. Februar, TV-Premiere.