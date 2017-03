Sky zeigt erste Bilder der Eigenproduktion "Riviera"

In der Serie von Oscar-Preisträger Neil Jordan wird Julia Styles eine Hauptrolle spielen. Noch dieses Jahr soll die hauseigene Produktion auf Sendung gehen. Verschiedene europäische Sky-Dependancen haben bei "Riviera" zusammengearbeitet.



Vorerst werden zehn Episoden "Riviera" ausgestrahlt. Neben Julia Stiles gehören auch Adrian Lester, oder Lea Orlin zum Ensemble der Serie. Erzählt wird die Geschichte der oberen Gesellschaft Südfrankreichs und deren Intrigen.