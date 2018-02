Sky zeigt erstmals Handball in UHD

Am Wochenende zeigt Sky das erste Mal überhaupt die Handball-Champions-League in UHD. Zugast ist der Pay-TV-Sender dann in Flensburg. Eine weitere Partie läuft direkt zuvor - allerdings nicht ultra-hochauflösend.



Die Handball-Champions-League ist aus der Winterpause zurück. Zum Auftakt des neuen Jahres in der Königsklasse des Handballs dürfen sich Handballfans bei Sky darauf freuen, erstmals in Deutschland ein Handball-Spiel in Ultra HD sehen zu können. Die auserwählten Teams sind SG Flensburg-Handewitt und KS Kielce.

Die Partie am Sonntagabend ist zugleich das erste Spiel im Rahmen eines europäischen Wettbewerbs überhaupt, das in Ultra HD übertragen wird. Ausgestrahlt wird die Begegnung ab 18.45 Uhr auf Sky Sport UHD. Moderator Jens Westen und Sky Experte Martin Schwalb werden die Zuschauer auf die Partie einstimmen. Kommentiert wird die Begegnung von Karsten Petrzika, dem Sky Experte Pascal Hens als Co-Kommentator zu Seite steht.



Mit einem Sieg gegen den polnischen Serienmeister und Champions-League-Sieger von 2016 KS Kielce würden die Flensburger an Tabellenführer Paris Saint-Germain dran bleiben. Neben der Übertragung auf Sky Sport UHD berichtet Sky wie gewohnt auch auf Sky Sport 1 HD und Sky Sport 1 live und exklusiv aus Flensburg.

Direkt zuvor weitere CL-Partie



Unmittelbar vor dem Spiel in Flensburg überträgt Sky am Sonntag auch die Begegnung der Rhein-Neckar Löwen gegen den ungarischen Vertreter Pick Szeged. Dennis Baier und Sky Experte Heiner Brand begrüßen die Zuschauer um 16.45 Uhr zu dem Spiel, das ausschließlich auf Sky Sport 1 HD und Sky Sport 1 verfügbar ist.



Die ultra-hochauflösende Version der Begegnung im Anschluss wird über Sky UHD angeboten. Der Kanal ist aktuell über Satellit, über das IPTV-Angebot der Deutschen Telekom und fast im kompletten Kabelnetz verfügbar, seit dem 30. Januar auch in den Kabelnetzen von Vodafone und Unitymedia.