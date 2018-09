Sky zeigt finale Staffel von "House of Cards"

Ob die packende Polit-Serie auch ohne Hauptdarsteller und Zugpferd Kevin Spacey funktioniert, wird sich Anfang November zeigen. Alle Augen ruhen umso mehr auf Robin Wright, die bisher Kritiker wie Zuschauer in ihrer Rolle als First Lady begeistern konnte.



Seit Kevin Spacey öffentlich zu Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs diverser junger Männer Stellung nehmen musste, ist der ehemalige Superstar des amerikanischen Schauspielgeschäfts geschasst. Das bedeutet nun für die Erfolgsserie "House of Cards", dass sie ohne ihre Hauptfigur fertig werden muss.