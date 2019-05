Sky zeigt finale Staffel von "Veep" und neue Episoden "Barry"

Parallel zur Ausstrahlung in den USA können Sky-Kunden auch in Deutschland die neue und damit letzte Staffel von "Veep - Die Vizepräsidentin" sehen. Außerdem ist die zweite Staffel "Barry" auf Sky Atlantic HD zu sehen.



Fans der Serie "Veep - Die Vizepräsidentin" fiebern bereits der finalen Staffel der Serie entgegen. Das warten hat zumindest für Kunden von Sky bald ein Ende. Ab 18. Juni wird die siebte Runde der Politsatire bei Sky Atlantic HD zu sehen sein.