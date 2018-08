Sky zeigt sechs Testspiele vor Bundesliga-Anpfiff

In den kommenden zehn Tagen überträgt Sky sechs Testspiele im Free-TV auf Sky Sport News HD sowie im frei empfangbaren Livestream des Kanals. Es ist der Endspurt für die Vereine vor der neuen Saison in der Fußball-Bundesliga.

Den Auftakt macht der BVB, der am Freitagabend auf Stade Rennes aus der Ligue 1 trifft. Am Samstag muss Borussia Mönchengladbach auf den Rasen. Dort trifft der Verein auf die Spieler des FC Southamptons. Der FC Schalke beendet das Testspiel-Wochenende am Sonntag. An diesem Tag kickt die Mannschaft gegen den französischen Erstligisten aus Angers.In den weiteren Testspielen der kommenden Tage wird außerdem Borussia Dortmund zu sehen sein im Kampf um den Ball gegen SSC Neapel. Diese Begegnung wird am Dienstag gezeigt. Auch der FC Schalke muss nochmal aufs Spielfeld, wo er Kollegen aus Serie A trifft. Die Mannschaft von Domenico Tedesco spielt am nächsten Samstag gegen den AC Florenz.