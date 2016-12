Sky zeigt vierte Staffel der Dramaserie "Rectify"

Bei Sky startet die vierte Staffel des Psychodramas "Rectify". Die neuen acht Folgen sind zugleich auch die letzten der Serie. Sie nähern sich dem Geheimnis des wegen Mordes verurteilten Daniel.



Bei Sky startet die vierte Staffel der Psychodrama-Serie "Rectify". Nach Angaben des Senders wird es die finale Staffel der Erfolgsserie sein. Sie wurde von Publikum und Kritikern hoch gelobt. Ab dem 8. Dezember wird sie immer donnerstags um 22 Uhr auf Sky Atlantic HD zu sehen sein. Außerdem flexibel über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket.