Sky zieht bei Sky 3D den Stecker

Während Sky das Ultra-HD-Zeitalter einläutet, verabschiedet sich der Pay-TV-Anbieter von seinem 3D-Kanal. 2017 soll der Sendebetrieb von Sky 3D eingestellt werden.



Der Pay-TV-Anbieter Sky erweist sich auch auf dem technischen Sektor als Vorreiter. So bringt das Unterföhringer Unternehmen als erstes massentaugliche TV-Sender in Ultra HD an den Start und läutet damit hierzulande das UHD-Zeitalter ein. Auch bei einem anderen Trend preschte Sky als einer der ersten nach vorn, zieht aber nun den Stecker.