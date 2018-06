Sky1 engagiert ungarischen Moderator für "X Factor"

Ben Istenes wird das "X Factor"-Team ergänzen. Als Co-Moderator wird der TV-Star aus Ungarn bei Sky1 neben Charlotte Würdig die Musik-Entertainment-Show begleiten.



Am 27. August läuft "X Factor" wieder bei Sky1. Moderatorin Charlotte Würdig soll für die Musiksendung Unterstützung erhalten. Ben Istenes wird Co-Moderator.