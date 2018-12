"Sky90" feiert 300. Sendung

Felix Magath und Didi Hamann sind Teil des großen Jubiläums bei Sky. Am Sonntag (23. Dezember) feiert der Sender nämlich die 300. Sendung von "Sky90". Bereits 2009 lief die erste Episode.

Die Liste derjenigen, die Moderator Patrick Wasserziehr seit dem bei "Sky90" willkommen hieß, ist lang. So waren beispielsweise Uli Hoeneß, Lothar Matthäus, Matthias Sammer, Thomas Müller und Jürgen Klopp in der Sendung. Aber auch Rudi Völler, Oliver Bierhoff, die DFB-Präsidenten Theo Zwanziger und Wolfgang Niersbach sowie DFL-Geschäftsführer Christian Seifert zählen dazu.Dabei ist dem Moderator eine Gästerunde in besonderer Erinnerung geblieben, schildert er: "Die am prominentesten besetzte Sendung war sicherlich die mit Pelé, Franz Beckenbauer und Günter Netzer. Danach habe ich zu meiner Frau gesagt: 'Selbst wenn ich morgen mit dem Job aufhören würde - dafür hat es sich gelohnt', da hatte ich große Augen."In der 300. Ausgabe von "Sky90" begrüßt Patrick Wasserziehr den dreifachen Meistertrainer Felix Magath, der bereits bei der Premiere vor knapp zehn Jahren zu Gast war. Zu der Fußball-Debatte sind darüber hinaus Kommentatoren-Legende Fritz von Thurn und Taxis, Kicker-Chefredakteur Jörg Jakob sowie Sky Experte Didi Hamann eingeladen.Zu sehen ist "Sky90" für Sky-Zuschauer am Sonntag (23. Dezember) um 19.55 Uhr direkt im Anschluss an das letzte Spiel der Bundesliga-Hinrunde zwischen der TSG Hoffenheim und dem 1. FSV Mainz 05.