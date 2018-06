SkyDSL bietet allen Haushalten schnelles Internet

Der internationale Telekommunikationsdienstleister SkyDSL bietet in Zusammenarbeit mit dem europäischen Betreiber von Telekommunikationssatelliten Eutelsat ab heute seine überall verfügbare Flatrate mit 50 Mbit/s an.



Damit ist eine 100%-ige Hochgeschwindigkeits-Breitbandabdeckung in 20 Ländern Europas gewährleitet. Zum Vergleich: Bei der terrestrischen Breitbandversorgung gibt es noch zahlreiche Versorgungslücken, denn der Aufbau und Betrieb von Glasfasernetzen ist in den ländlichen Gebieten teuer und wirtschaftlich nicht sinnvoll.