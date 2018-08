"Slugs": Tele 5 bringt 25 Jahre lang verbotenen Horrorfilm

Die Killerschnecken kommen - in der Reihe SchleFaz, die schlechtesten Filme aller Zeiten, kommt es diesen Freitagabend auf Tele 5 zu einer gruseligen Premiere.



"Slugs", ein 25 Jahre lang indizierter Horrorstreifen aus dem Jahr 1988, kommt heute Abend um 23 Uhr erstmals ins deutschen Fernsehen. Der Film läuft im Rahmen der Reihe SchleFaz, die schlechtesten Filme aller Zeiten.