Slumdog Millionaire-Star in neuem Amazon Original Pilotfilm

Es ist die Geschichte eines Priesters, der ins Weltall geschickt wird, um eine neue Kolonie zu gründen. Für die Hauptrolle des Pilotfilms konnte Amazon Slumdog Millionaire-Star Anil Kapoor gewinnen.



Amazon Original produziert einen Pilotfilm mit dem indischen Schauspieler und Produzenten Anil Kapoor. Er übernimmt die Hauptrolle in der neuen Serie, die auf dem Kult-Hit "The Book of Strange New Things" von Michael Faber basieren soll. Kapoor spielt darin die Rolle des Vikram Danesh, eines gebieterischen Anführers auf dem Planeten "Oasis".