Smart Home im Eigenheim: Deutsche noch skeptisch

Nach dem Boom in der Smart-Home-Branche haben sich 2018 verschiedene Institute mit der Frage beschäftigt, wie das Thema "Vernetzte Haustechnik" in deutschen Haushalten angekommen ist.



Die Ergebnisse zeigen dabei ein gespaltenes Bild, wenn es um Smart Home Anwendungen in Küchen, Wohnräumen und Bädern geht. Bislang überwiegt die Skepsis bei vielen Nutzern. Der Grund: Die Geräte sind für den gewünschten Mehrwert schlichtweg noch zu teuer. Dabei besteht aber ein grundsätzliches Interesse am vernetzen Eigenheim.



Laut einer der Studien haben bislang nur vier bis neun Prozent der Befragten in Lichtschalter, intelligente Heizsysteme oder sprachgesteuerte Lautsprecher investiert. Ausnahme: Internetfähige TV-Geräte, die schon in 39 Prozent aller Haushalte stehen. Sie werden von vielen Herstellern mittlerweile so günstig angeboten, dass eine Investition lohnenswert ist – vor allem vor dem Hintergrund der steigenden Nutzung vieler Streamingdienste wie Youtube, Netflix, Amazon oder Sky Go. Der Erfolg der sprachgestützten Lautsprecher ist dagegen bislang schwächer als erhofft: Systeme wie Amazon Echo oder Google Home werden bislang vor allem genutzt, um Musik, Nachrichten oder den Wetterbericht zu hören, so eine weitere Studie von IHS Markit. Für die Steuerung der vernetzten Haustechnik bleiben sie aber weitestgehend ungenutzt.



Smart Home-Anwendungen werden in Zukunft zum Standard

Laut vieler Experten ist es nur eine Frage der Zeit, bis Smart Home Lösungen zum Standard in deutschen Eigenheimen werden. Das glauben auch die Fachleute von TÜV Rheinland, die dies kürzlich in einer Studie über " Cybersecurity Trends 2018" aufgeschlüsselt haben.



Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Viele Funktionen, die sich per Spracherkennung oder über das Smartphone steuern lassen, sind nicht nur praktische Hilfestellungen im Alltag, sondern bieten auch jede Menge Komfort: Automatisch gesteuertes Licht, Duschen, deren Temperatur sich per Smartphone vorwärmen lässt, oder Heizungen, die sich aus der Ferne regulieren lassen, sind nur einige Beispiele für die neue Art, sein Zuhause zu erleben. Weil die Geräte darauf ausgelegt sind, Strom und Wasser effizient einzusetzen, ist dies nicht nur eine Investition in die eigene Geldbörse, sondern auch ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz. Vor allem eine langfristig älter werdende Gesellschaft wird in Zukunft von den vernetzen Geräten profitieren. Höhenverstellbare Waschtische, Sensoren, die defekte Wasserleitungen und kleinste Überschwemmungen im Haus anzeigen, oder clevere Küchengeräte gehören dazu.

Tatsächlich muss sich die Investition in die neuen Geräte am Ende rechnen. Damit ein Haus auch wirklich vernetzt funktioniert, kommt ein weiterer Aspekt ins Spiel, bei vielen Anwendern auf Kritik stößt: So basieren viele Geräte auf unterschiedlichen IT-Lösungen und haben dabei zu wenig gemeinsame Schnittstellen. Das führt in vielen Fällen dazu, dass Haustechnik-Lösungen nur bei einer begrenzten Anzahl an Geräten wirklich funktionieren. So hat der Anwender beispielsweise eine App für die Steuerung von Licht und Beschattungssystemen, möglicherweise eine zweite oder gar dritte App für die Steuerung der Küchengeräte oder Regulierung der Heizung. Das erschwert den Alltag mehr, als dass es helfen würde.



Ein System, welches sich dieser Problemstellung annimmt, ist das Funksystem



Der Clou: Ganz unterschiedliche Funktionen im Haus lassen sich mit nur einer App über das WLAN steuern – alle Daten sind dabei vollverschlüsselt und können nicht von Dritten abgehört werden. Mit einem speziellen Login ist auch ein Fernzugriff möglich, wenn sich Eigentümer nicht im Haus befinden.



