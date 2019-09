Smart Home lässt Zahl der Fernbedienungen weiter steigen

Fernseher, Blu-ray-Player, Sat-Receiver und HiFi-Anlage reichen nicht mehr aus: Smart-Home-Anwendungen haben die Anzahl an Fernbedienungen in deutschen Haushalten noch weiter explodieren lassen.



Ein Drittel aller Smart-Home-Haushalte besitzt zwischen vier und sechs davon, bei 16 Prozent sind es sogar mehr als sechs Fernbedienungen, mit denen sie Geräte wie Unterhaltungselektronik, Leuchten oder vernetzte Haushaltsgeräte steuern. Dass Menschen mit Smart-Home-Anwendungen im Schnitt mehr Fernbedienungen im Haushalt haben als Menschen ohne vernetzte Geräte, ist das Ergebnis einer aktuellen repräsentativen Umfrage von Yougov im Auftrag von Samsung Electronics.