Smart Home per Smartphone: Ab 2020 schon Alltag?

Theorien dazu, wie es in Zukunft mit Technologien und Entwicklungen weitergeht, gibt es viele. Schenkt man dem Innovationsreport Deutschland 2017 Glauben, steuert die Menschheit ihr Smart Home ab 2020 vollständig mit dem Smartphone.



Das Jahr 2020 ist gar nicht mehr fern. Da stellen die Experten natürlich Gedankenmodelle vor, wie unsere Welt bis dahin aussehen könnte. Laut Raimund Hahn, Chefanalyst für Mobile beim Diplomatic Council und CEO der Rhino Inter Group, und dem Innovationsreport Deutschland 2017 von der Rhino Inter Group und der "Denkfabrik", wünscht sich der Mensch bis dahin noch weit mehr Sicherheit. Ist der Mensch bis dahin bereit, diese Sicherheit seinem Smartphone anzuvertrauen, wird dieses zur zentralen Steuereinheit für das eigene Leben, so der Experte.