"Smart Radios Stream 94i" ist das neuste Gerät von Roberts-Radio

Mit dem "Smart Radio Stream 94i" stellt Roberts Radio sein neustes Modell vor. Musikfans sollen mit dem Multi-Gerät voll auf ihre Kosten kommen. Was kann das smarte Radio?



Das "Smart Radios Stream 94i" erscheint mit integriertem Wlan und kabelgebundenen Ethernet-Anschluss. Über 20.000 Radiosender und Podcasts aus der ganzen Welt sollen Nutzern so zur Verfügung stehen. Der Radioempfang von Roberts Radio erfolgt über DAB, DAB Plus und ist ebenso über FM möglich.