Smarte STB-Plattform: Comwave entscheidet sich für ABOX42

Das Kanadische Unternehmen Comwave hat die Abox42 M30-Serie für den neuen Comwave TV-Service ausgewählt. Als smarte Set-Top-Box (STB) wird sie das Gerät ergänzen.



Die Suche von Comwave, Kanadas größtem unabhängigen Kommunikationsunternehmen, nach einer STB-Plattform für den neuen Comwave TV-Dienst hat ein Ende. Die Wahl fiel auf die ABOX42 M30-Serie, wie die Firma am 27. September bekannt gab.