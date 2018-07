Smartphone-App von Sky Kids startet

Sommerzeit ist Reisezeit: Ob auf langen Autofahrten oder in ruhigen Stunden am Strand, mit Sky Kids, die jetzt auch auf Smartphones startet, haben Kinder Zugriff auf zahlreiche Inhalte.



Das Kinder-Programm Sky Kids ist jetzt auch auf Smartphones mit Google Android sowie Apple iPhones verfügbar. Schon länger verzeichnet die Tablet-Version bereits einen großen Erfolg und hat im Frühjahr eine Überarbeitung bekommen. Für die anstehenden Sommerferien stehen nun auch die Ableger für die kleineren Displays bereit. Eltern haben dabei genau im Griff, was ihre Schützlinge sehen dürfen.