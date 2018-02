Smartphone: Jeder Dritte zweifelt an Sicherheit seiner Daten

Jeder dritte Smartphone-Nutzer sorgt sich um die Sicherheit der persönlichen Daten, trotzdem nutzen 42 Prozent der Deutschen Apps für Online Banking via Smartphone.



Eine aktuelle Umfrage von G DATA zeigt das merkwürdig zwiespältige Verhältnis der Deutschen zum Smartphone. Dazu wurden 1000 Internetnutzer mit der Frage konfrontiert: Wie sicher sind Ihrer Meinung nach Ihre persönlichen Daten auf Ihrem Smartphone?



Die Antworten fielen wie folgt aus:

11,1 Prozent halten die Daten auf dem Smartphone für sehr unsicher.

30,8 Prozent glauben, dass ihre Daten dort eher unsicher sind.

14,7 Prozent können die Datensicherheit nicht einschätzen.

36,8 Prozent sehen ihre Daten auf dem Smartphone als eher sicher an.

6,6 Prozent halten ihre Daten für sehr sicher.