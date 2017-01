Smartphone als Killer im Straßenverkehr: Höhere Bußgelder

Telefonieren am Steuer - nach der Meinung von Verkehrsexperten soll dies künftig ein teures Vergehen werden, denn Smartphones hätten sich im Straßenverkehr zu echten Killern entwickelt. Neben der Erhöhung des Bußgeldes plädieren sie für eine Ausweitung auf weitere Geräte wie Tablet.



Angesichts von immer mehr Unfällen durch Handy und Smartphone am Steuer sprechen sich Verkehrsexperten einhellig für eine härtere Bestrafung bis hin zum Fahrverbot aus. Der 55. Verkehrsgerichtstag, der am Donnerstag und Freitag in Goslar tagt, befasst sich unter anderem mit dem Thema "Unfallursache Smartphone".



"Multitasking ist ein Mythos", sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutsche Verkehrssicherheitsrats (DVR), Christian Kellner. Die meisten seien sich "des großen Risikos überhaupt nicht bewusst, dass sie durch die Nutzung der Geräte eingehen". Die Zahl der Unfälle durch solche Ablenkung steige. Der Verband forderte, wer ohne Freisprecheinrichtung telefoniere, SMS tippe oder Nachrichten lese, solle ein Vielfaches des bisherigen Bußgeldes von 60 Euro zahlen. Zudem müsse das bisherige Handy-Verbot auf andere elektronische Geräte erweitert werden. Im DVR sind rund 200 Verkehrsorganisationen, Verbände, öffentliche Einrichtungen und Autoclubs organisiert.