Smartphones nach wie vor im Trend: Branche verzeichnet Wachstum

Auch 2019 wächst der Markt für Smartphones, Apps, Telekommunikationsdienste und Mobilfunknetze in Deutschland.



Satte 34,3 Milliarden Euro Umsatz kann der Deutsche Mobilfunkmarkt verzeichnen. Das ergeben aktuelle Berechnungen des Digitalverbands Bitkom im Vorfeld des Mobile World Congress in Barcelona. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Plus von einer Milliarde Euro. Damit steht eines fest: Der Markt in Deutschland entwickelt sich entgegen dem weltweitem Trend positiv.