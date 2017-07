Smartphones sind gefragter denn je

Die Nachfrage nach smarten Mobilfunktelefonen steigt weltweit. Vor allem die Schwellenländer sorgen für einen Anstieg der Verkaufszahlen.



347 Millionen Smartphones wurden allein im zweiten Quartal des Jahres 2017 weltweit verkauft. Damit ist diese Zahl um vier Prozent zum Vorjahr gestiegen. Das ergab eine Studie des Marktforschungsunternehmens GFK.