Smoothies, Espresso und geselliges Funcooking

Grüne Smoothies mit wunderbar glatter Textur; Espressi mit perfekter Crema und dazu zahlreiche Funcooking-Highlights stehen diesmal im Fokus der HAUS & GARTEN TEST, aber auch Ordnungs- und Hygienehelfer mit Sensor wurden getestet.

Bild: © Auerbach Verlag

Der Jahreswechsel steht bevor, die dunkle Jahreszeit steht sogar schon im Raum und nicht mehr vor der Tür, da ist es höchste Zeit, sich eine ordentliche Portion Vitamine zu gönnen. Die neusten Hochleistungsmixer sind hier eine gute Idee, mit über 30.000 Umdrehungen pro Minute zaubern diese wunderbar feine Smoothies ins Glas, aber noch viel mehr: Heiße Suppen, cremige Erdnussbutter und feine Gewürzmischungen können die Kraftpakete ebenfalls herstellen.



Ausschließlich für die gesunde Ernährung sind die Powerblender also nicht zu benutzen, auch der Genuss darf mal im Vordergrund stehen – und dies passt dann auch bestens zu den Tischgrills. Die modernen Kontaktgrills sind Spezialisten für Filets und Steaks, haben aber auch gewisse Probleme und just diese werden im großen Vergleichstest natürlich aufgezeigt.

Meldungen zu diesem Thema

Aroma, Staub und Dampf unter Druck

Sparsamkeit in allen Bereichen

Alles für die moderne Küche

Wenn es draußen kalt und dunkel wird, zieht man sich gern ins traute Heim zurück: Morgens wacht man am besten mit einem Espresso auf, idealerweise mit einem aus einer waschechten Siebträgermaschine mit komfortablen Mahlwerk, "halbautomatischer Genuss auf Knopfdruck" eben. Dazu passen kann man dann auch frische Waffeln genießen, oder Zoodles, oder Oreschki – es ist erstaunlich, für was die Hersteller mittlerweile Spezial-Geräte ersonnen haben. Diese uns noch mehr, so wie der Steakreaktor oder die Pizzarette, wie Elektro-Fondue oder ein kuchenbackender Grill sind dann im Funcooking-Spezial zu finden, alles auf Herz und Nieren getestet, auf 16 kunterbunten Seiten.



Wer übrigens viel Wert auf ein bequemes Händewaschen legt, sollte sich den Test der Seifenspender (manuell und Modelle mit Sensor) nicht entgehen lassen und für mehr Ordnung, für den erfolgreichen Kampf gegen Geschenkverpackungsmassen wurden zudem noch Tretabfallsammler (ja, "Mülleimer") mit und ohne Sensor getestet.



Die Highlights der aktuellen Ausgabe im Überblick:

14 Elektro-Tischgrill

4 Siebträgermaschinen mit Mahlwerk

8 Hochleistungsmixer

15 Funcooking-Produkte

14 Tretabfallsammler

10 Seifenspender



Das alles und noch viel mehr finden Sie in der aktuellen HAUS & GARTEN TEST 01/2017, das überall am Kiosk, online sowie als Abo erhältlich ist.





Hier abonnieren





Hier Heft kaufen:









Hier Heft als ePaper kaufen:











Hier Heft als App kaufen: