Snap-Deal mit Eurosport: Olympische Winterspiele pur

Snap, das Unternehmen hinter Snapchat, hat sich einen weiteren Deal gesichert. Dieser umfasst die Rechte an den Olympischen Winterspielen und bringt die Plattform mit Eurosport zusammen.



Die Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang stehen schon fast vor der Tür, für Eurosport und Snap ist es also genau der richtige Zeitpunkt, um eine intensive Partnerschaft kundzutun. Gemeinsam wollen sie den Nutzern auf der Social-Media-Plattform Snapchat die Europe Olympic Games nahebringen. Dies soll über professionell gepflegten Inhalt geschehen, der über die Discover-Plattform von Snap veröffentlicht wird.