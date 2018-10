"Snap Originals": Eigenproduktionen von Snapchat kommen

Der Start der Snapchat Eigenproduktionen steht heute an. Dafür veränderte die App jetzt sogar ihr Layout. Die Mini-Serien kommen zum Zeitpunkt sinkender Nutzerzahlen gerade recht.



Die ersten drei "Snap Originals" feiern heute ihr Debut. Mit "Endless Summer", "Class of Lies" und "Co-Ed" schickt Snapchat drei Shows für das jüngere Publikum ins Rennen. Kein Wunder, ist die App doch gerade bei dieser Zielgruppe am beliebtesten. Allerdings sind langfristig auch Shows für Nutzer jenseits der Dreißig geplant.