Snapchat: Ab sofort sind auch Gruppenchats möglich

Auch der Markt der Social-Media-Anwendungen ist heiß umkämpft, sodass die Dienste immer wieder mit neuen Features punkten müssen. Daher ermöglicht es Snapchat nun seinen Mitgliedern, auch Gruppenchats zu führen.



Die vor allem bei jungen Leuten beliebte Social-Media-App Snapchat hat Gruppenchats als neue Funktion eingeführt. Bis zu 16 Mitglieder können dabei gleichzeitig miteinander kommunizieren, heiß es in einem Blogeintrag des Unternehmens von Dienstag. Die Inhalte, wie etwa Videos und Fotos, würden nach 24 Stunden gelöscht.