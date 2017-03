Snapchat enttäuscht Aktionäre

Snapchat generierte im laufenden Jahr einen Werbeumsatz von 770 Millionen Dollar. Doch Experten hatten mit mehr gerechnet. Die Snapchat-Aktie machte daraufhin wiedermal einen Kurssprung nach unten.



Laut Marktforschern wird Snapchat im laufenden Jahr einen Werbeumsatz von 770 Millionen Dollar erwirtschaften, wie "eMarketer" mitteilte. Das ist zwar im Vergleich zu 2016 ein Anstieg von 157 Prozent, aber Analysten hatten noch im September mit 800 Millionen Dollar gerechnet.