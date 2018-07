Snapchat erkennt bald Produkte von Amazon

Snapchat will nicht mehr länger tatenlos dabei zusehen, wie Instagram ihnen in genau dem Markt davon läuft, den Snapchat selbst geschaffen hat. Nun setzt man anscheinend auf Produkterkennung - und Amazon.



Tief im Quellcode einer neuen Version von Snapchat finden sich recht deutliche Hinweise auf die "Visual Search". Diese scheint Produkte und Barcodes mittels der Kamera erkennen zu können und direkt an Amazon weiterzuleiten. Ein weiterer Partner ist offenbar Shazam, das Musikstücke erkennen kann.