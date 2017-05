Snapchat verzichtet künftig auf Zeitlimits

Bisher waren Posts bei Snapchat immer nur ein paar Sekunden lang sichtbar und wurden dann automatisch gelöscht. Ab sofort bestimmt der Nutzer selber die länge der Verweildauer. Nicht die einzige Neuerung beim Anbieter.



Die gravierendste Neuerung betrifft die Kernfunktion, die sogenannten Snaps. War es bisher nicht möglich deren Lebensdauer selbst zu bestimmen, legt Snapchat den Nutzern in Zukunft die Entscheidung darüber selbst in die Hand.