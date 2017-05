"Snatch" als Deutschland-Premiere jetzt auf AXN

AXN holt sich die Serienadaption "Snatch" mit "Harry Potter"-Star Rupert Grint nun auch in deutscher Fassung ins Programm. Bereits kommene Woche geht es los.



Die Originalfassung von "Snatch" hat AXN bereits gezeigt. Nun steht die Deutschlandpremiere in deutscher Fassung an. Ab dem 23. Mai zeigt AXN immer dientags ab 21.50 Uhr eine neue Doppelfolge der von Kritikern gefeierten Serie. Die erste Folge steht zudem exklusiv vor Ausstrahlung unter Spiegel Online zur Verfügung.