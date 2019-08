Snipes und Murphy in "Der Prinz aus Zamunda"-Fortsetzung

Der 80er-Jahre-Kinohit "Der Prinz aus Zamunda" soll nach mehr als 30 Jahren mit den Hollywood-Stars Eddie Murphy (58) und Wesley Snipes (57) fortgesetzt werden.



Snipes sei der neueste Zugang für die Besetzung des Projekts mit dem englischen Titel "Coming 2 America", wie die US-Branchenblätter "Hollywood Reporter" und "Deadline.com" am Mittwoch berichteten. Regisseur Craig Brewer ("Hustle & Flow") wolle im Herbst mit den Dreharbeiten für die Komödie beginnen, heißt es.