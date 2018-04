Snooker-WM live bei Eurosport

Seit 1977 findet die Snooker im Crucible Theater in Sheffield statt. Eurosport ist auch dieses Jahr wieder live dabei.



Insgesamt werden ab diesen Samstag an 17 Turniertagen insgesamt über 130 Stunden von Eurosport live im Free-TV gezeigt. Die rund dreistündigen Sessions werden täglich ab 11 Uhr, 15.30 Uhr und 20 Uhr übertragen, hauptsächlich moderiert von Eurosports angestammten Snooker-Kommentator Rolf Kalb.