Snowboarden, Curling und Co.: Olympische Winterspiele bei TLC

Die Olympischen Winterspiele "PyeongChang 2018" werden zum Teil auch auf dem Frauensender TLC zu sehen sein. Jetzt steht genauer fest, wie die Wettbewerbe unter den Discovery-Sendern aufgeteilt werden.



Teil des Senderkonzepts von Discovery für die Olympischen Winterspiele in PyeongChang wird auch Sender TCL sein. Das Medienunternehmen kündigte an, dass TLC und Eurosport 1 parallel im Free-TV senden werden, während Eurosport 2 weitere Wettbewerbe im Pay-TV ausstrahlt.