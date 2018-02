So geht's: Filmgenuss mit Freunden zu Hause und unterwegs

Ein gemütlicher Filmabend zu Hause oder bei Bekannten kann für einigen Spaß und herrlich soziale Kontakte sorgen. Es muss nicht immer gleich ein Kinobesuch sein, es reicht meist ein gemütliches Wohnzimmer, etwas zum Knabbern, sowie erfrischende Getränke und natürlich eine ordentliche Auswahl an Spielfilmen.



Während man im Kino zu Stille verdonnert ist, hohe Preise zahlt, die Auswahl der Streifen eher beschränkt ist, und auch keinerlei Chance auf Smalltalk besteht, sieht das bei einem Filmabend mit Freunden deutlich anders aus. Hier bietet der laufende Film die Basis des Abends, doch schnell sind interessante und haarsträubende Themen gefunden, über die ausgelassen, ernsthaft oder scherzend diskutiert werden kann. Auch das eine oder andere Glas Wein oder die eine oder andere Flasche Bier kann man sich gönnen, was wiederum bei einem Kinobesuch eher Fehl am Platz ist.



Natürlich ist die Auswahl des Genres vorab sehr wichtig. Ist eher eine ausgelassene Stimmung und lockere Atmosphäre erwünscht, wäre eine Komödie die perfekte Wahl. Ob Männer-Komödien wie American Pie oder Hangover, oder aber Familien-Comedy wie beispielsweise die Filme von Til Schweiger - man findet immer genau das Richtige, um die Stimmung aufzulockern.