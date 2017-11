So geht's: Spielspaß aus dem Web rund um die Uhr

Man hat sich an den Anblick gewöhnt: Die Augen bei Jugendlichen und Erwachsenen sind stets auf das Smartphone in der Hand gerichtet. Heutzutage wird selbst unterwegs und auf der Straße gechattet, eine SMS, eine WhatsApp geschrieben oder einfach nur gespielt. Aber auch zuhause geht das Spielen an Tablet, Computer oder Laptop weiter.



Was Studien herausgefunden haben wollen: Wer an Computer & Co daddelt, zockt und spielt, ist deutlich freundlicher, zufriedener und kann leichter Alltags- und Arbeits-Stress abbauen. Beim Spielspaß mit Multiplayern kann beispielsweise erlernt werden, ein zuverlässiger Teamplayer zu sein, gemeinsam ein Ziel zu erreichen und sich dabei gegenseitig zu unterstützen. Das stärkt den Zusammenhalt und die Freundschaften. Ein weiterer Vorteil ist die Verbesserung des räumlichen Vorstellungsvermögens, indem man lernt, sich Räume vorzustellen, in denen man sich real nicht befindet.



Online Casinos beispielsweise bieten Spielspaß rund um die Uhr mit innovativen modernen Casinospielen und Angeboten für jedes Genre. Andere Onlinespiele, die ebenfalls rund um die Uhr gespielt werden können, sind die browserbasierten Spielangebote. Oftmals vermiesen sie allerdings den Spielspaß durch Pop-ups, Einzahl-Aufforderungen und endloser Werbung. Aber es gibt auch jede Menge Möglichkeiten, kostenlos zu spielen und das 24 Stunden am Tag.