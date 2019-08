So läuft der zweite Spieltag der Fußballbundesliga auf Sky

Die neue Fußballsaison hat begonnen und der zweite Spieltag steht ins Haus. Am Samstag steigt das Spitzenspiel des FC Schalke 04 gegen Bayern München in der Veltuns-Arena.



Am heutigen Freitagabend zeigt Bundesliga kompakt ab 22.30 Uhr eine ausführliche Spielzusammenfassung der Partie des Tabellenführers Borussia Dortmund beim 1. FC Köln.



Am Samstag eröffnen Michael Leopold und Sky Experte Didi Hamann den Spieltag bei Sky bereits um 14 Uhr. Sie stimmen die Zuschauer im "tipico Countdown" auf die Spiele des Nachmittags ein.