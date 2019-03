So plant RTL mit der Formel 2 und Mick Schumacher

Bereits zum Saisonstart der Formel 1 kündigte RTL an, künftig auch die zweite Klasse des Motorsports zu zeigen. Nun hat der Sender auch Details zu den Übertragungen bekannt gegeben.



RTL hat sich die Rechte an der Highlight-Berichterstattung von der Formel 2 gesichert. Das bedeutet zwar, dass es vorerst keine Live-Bilder von Formel-3-Europameister Mick Schumacher zu sehen werden gibt, die Countdown-Sendung vor den Formel-1-Rennen wird jedoch zu diesem Zweck ausgeweitet.