So setzten Sie Ihr TV-Gerät richtig in Szene

Wer liebt das nicht? Endlich ist der ersehnte Feierabend oder das erholsame Wochenende da und es rufen keine Verpflichtungen. Nun bleibt schließlich genug Zeit, um es sich vor dem Fernseher mal so richtig gemütlich zu machen und die Lieblingsserie hoch und runter zu schauen.



Ein geruhsamer Abend vor dem TV ist einfach schön! Doch in Zeiten, in denen der Fernseher immer größer wird und DVD-Player, externe Lautsprecher und andere Technikkomponenten auch ihren Platz im Wohnzimmer einfordern, ist es gar nicht so leicht, das kleine Heimkino wohlig zu gestalten. Vieles sieht zusammengewürfelt aus und fördert die Wohlfühlatmosphäre nicht besonders. Wie Sie Ihren Fernseher und die Multimedia-Technik richtig in Ihren eigenen vier Wänden toll in Szene setzen können, erfahren Sie hier.



Wohin mit dem Fernseher?

Die Plätze für den Fernseher sind je nach Raumgröße sehr vielfältig. Ob in einem Fernsehschrank, in einem Regal, an der Wand befestigt oder gar in die Wand eingebettet, für unseren liebsten Wegbegleiter gibt es immer ein passendes Fleckchen. Dieses muss nur gefunden werden. Der Klassiker für die Aufbewahrung des Fernsehers sind TV-Schränke bzw. Fernsehschränke. Für eine große Auswahl an verschiedenen Modellen muss man mittlerweile nicht mehr das Haus verlassen, viele Vergleichsportale bieten einen guten Überblick, wie dieses hier. Bevor Sie sich jedoch TV-Möbel zulegen, sollten Sie sich Gedanken darüber machen, ob die Geräte später sichtbar sein sollten oder nicht. Möchten Sie Ihr TV lieber verstecken, sind Schränke mit Schiebetüren, motorbetriebenen Paneelen oder getönten Monitorscheiben praktisch. Die Designs und Styles der Fernsehmöbel sind sehr vielfältig und reichen von funktional-klassisch über rustikal bis hin zu sehr modernen Modellen.



Wer keine Lust darauf hat sich extra Möbel für den Fernseher anzuschaffen, kann auch sein Gerät in die Wand einlassen oder dort verankern. Doch aufgepasst bei der Höhe und beim Sitzabstand: Platzieren Sie Ihr Fernsehgerät zu hoch, zu niedrig oder zu nah an das Sofa, ist es mit großem Aufwand verbunden, den Fehler zu korrigieren.

