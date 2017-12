So startet Amazon Prime ins neue Jahr

Amazon Prime unterhält seine Nutzer im Januar mit Comedy, Drama und Fantasie. Diese Filme und Serien laufen zum Jahresstart an.



Die Adventszeit ist noch nicht ganz vorbei, da kündigt Amazon seine Januar-Highlights an. Im neuen Jahr will der Streamingdienst Amazon Prime Video mit Pastewka, Philip K. Dick und der britischen Russenmafia überzeugen.