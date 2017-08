So startet Sky in die Bundesliga-Saison 2017/18

Nach drei Monaten Sommerpause rollt am Wochenende der Ball wieder in der Bundesliga. 266 der 306 Begegnungen werden durch den Sender Sky wahlweise einzeln und in der Sky-Konferenz übertragen.



Aus dem neuen hochmodernen Sky Sendezentrum "Sky Sport HQ" überträgt der Sender am "Super Samstag" von 13 bis 21 Uhr immer acht Stunden und am "Super Sonntag" von 14.30 bis 20.30 Uhr immer sechs Stunden live aus dem Studio und den Stadien. Meldungen zu diesem Thema

Als Experten werden Lothar Matthäus, Christoph Metzelder und Neuzugang Reiner Calmund die Zuschauer am Experten-Tisch auf den Spieltag einstimmen und die Begegnungen analysieren. Als Moderatorenpaare stehen Britta Hofmann und Sebastian Hellmann oder Esther Sedlaczek und Yannick Erkenbrecher zur Verfügung. Dr. Markus Merk oder Peter Gagelmann werden die Leistungen und Entscheidungen der Schiedsrichter analysieren. Riccardo Basile präsentiert aktuelle Neuigkeiten sowie Zuschauerfragen aus dem Netz. Moderator Michael Leopold und Sky Experte Dietmar Hamann führen an jedem Bundesliga-Sonntag durchs Programm.



"Wontorra – der Fußball-Talk" und "Sky90" runden das Bundesliga-Wochenende bei Sky ab. Moderator Jörg Wontorra, Sky Experte Dietmar Hamann, zwei Sport-Journalisten und ein weiterer Gast, diskutieren immer sonntags um 10.45 Uhr über das aktuelle Fußball-Geschehen. Mit der Sendung "Sky90" meldet sich Moderator Patrick Wasserziehr ab sofort zur neuen Sendezeit am Montagabend um 22.30 Uhr, immer direkt im Anschluss an das Spitzenspiel der 2. Bundesliga.