So stellen sich die Deutschen das Fernsehen der Zukunft vor

Zwischen dem 21. November und 5. Dezember konnten Interessierte bei einer offenen Umfrage von Waipu.tv ihre Ideen für das beste Fernsehen der Welt auf einer eigens dafür eingerichteten Website einreichen. Dabei treten teils interessante Wünsche zu Tage.



Dabei haben die Teilnehmer zum Teil sehr ausführliche Visionen und Ideen übermittelt, was die Bedeutung des Fernsehens in deutschen Haushalten auch noch im Jahr 2019 unterstreicht. Insgesamt wurden über 1.800 Ideen gesammelt und ausgewertet.

Die Exaring AG hat nun die meist genannten Wünsche veröffentlicht:



Maximale Flexibilität: überall, zeitunabhängig und auf allen Geräten

Am häufigsten wurde der Wunsch nach hoher Flexibilität in der Nutzung des Fernsehens geäußert. 41 Prozent der Teilnehmer äußerten diesen Wunsch. Die komplette Unterhaltung soll unabhängig von Sendezeiten auf Abruf, über unterschiedlichste Geräte, sowohl zu Hause als auch unterwegs zu genießen sein.



Einsatz von KI (künstliche Intelligenz) für Programmempfehlungen

Viele Teilnehmer finden es schwierig, aus der Vielfalt der Sendungsangebote auf hunderten Kanälen und VoD-Plattformen genau die Sendungen zu finden, die sie wirklich interessieren. Rund 35 Prozent der Teilnehmer wünschen sich eine gezielte Personalisierung und Individualisierung des Fernsehprogramms, am liebsten mit Hilfe von KI (künstlicher Intelligenz).



Alles auf einer Oberfläche

31 Prozent der Nutzer hätten gerne eine Oberfläche für ihre gesamte Fernsehunterhaltung, da der Wechsel zwischen unterschiedlichen Anbietern und Apps oft als nervenaufreibend beschrieben wird.



Sprachsteuerung als kurzfristiger Wunsch

Fast jeder Vierte wünscht sich, sein Fernsehprogramm per Spracheingabe zu steuern. Was innerhalb des Smart Homes im Bereich Audio und genereller Heimautomation schon länger gang und gäbe ist, hinkt im Bereich Fernsehen oft noch hinterher.



Mehr Interaktion mit dem Programm

Für einen beträchtlichen Teil der Nutzer (19 Prozent) spielte auch das Thema Interaktion innerhalb des Fernseherlebnisses der Zukunft eine große Rolle. Die Teilnehmer erachten eine Abstimm- bzw. Bewertungsfunktion als sinnvoll. Dabei reicht die Fantasie für das Fernsehen der Zukunft auch noch weiter und beinhaltet die aktive Teilnahme am Programm.



Es gab auch noch ein paar außergewöhnliche Wünsche für das Fernsehen der Zukunft: