So teilen Sky und DAZN die K.O.-Phase der Champions League auf

Das Ende der Gruppenphase in der Champions League bedeutet auch gleichzeitig eine andere Aufteilung unter Sky und DAZN. Besonders wichtig sind dabei natürlich die Spiele mit deutscher Beteiligung.



In der Mittwoch zu Ende gegangenen Vorrunde der Champions League haben Sky und DAZN die seit dieser Saison praktizierte Aufteilung nach einem recht komplizierten Schlüssel erarbeitet. Beim Zustandekommen des Deals im Sommer wurde aber natürlich auch bereits an die K.O.-Phase nach der Winterpause gedacht.



Dann wird es insbesondere bei den Hinspielen nicht viel weniger komplex zugehen. Bei den entscheidenden Rückspielen es dann glücklicherweise hingegen ein bisschen leichter aus.