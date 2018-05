So trixt DAZN bei den Sportrechten

Einige Sportevents dürfte der Streaminganbieter gar nicht übertragen. Deshalb bietet er einen fast geheimen zweiten Service an und narrt damit die Rechteanbieter.



Die Sportrechte-Anbieter haben genaue Vorstellungen, wie ihr Content empfangen werden soll. Reinen Streamingdiensten traut man aktuell nur eingeschränkt zu die Zuschauermassen zu erreichen. Bei der Rechtevergabe der aktuellen Fußball-Bundesliga-Spiele verpflichtete die DFL beispielsweise die Anbieter, mindestens drei Übertragungswege abzudecken. Diese wurden definiert als Web(-Streaming), Mobile(-Streaming), Satellit, Kabel, IPTV (z. B. T-Entertain) bzw. DVB-T2. Eurosport konnte mit seinem Player lediglich die Bereiche Web und Mobile abdecken, die Verhandlungen mit Sky für Satellit und Kabel platzten bekanntlich. Um nicht vertragsbrüchig zu werden brauchte Eurosport einen weiteren Verbreitungsweg, es kam deshalb wenige Stunden vor dem ersten Freitagsspiel zu der Vereinbarung mit HD+ und der Aufschaltung auf Astra.