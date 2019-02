So viel Geld geben Gamer für ihre Hardware aus

Eine Umfrage von Samsung auf der DreamHack-Messe in Leipzig ergab, dass eSportler und Gamer im Schnitt zwischen 500 und 1000 Euro pro Jahr in neue Hardware investieren.



Auf der größten LAN-Party Deutschlands, der DreamHack, treffen sich Gamer aller Art. Denn auf der Messe können nicht nur neue Spiele, sondern auch die dazu benötigte Hardware ausprobiert werden. Ein Grund für Samsung, einmal unter den Messebesuchern nachzufragen, wie viel Geld im Schnitt für Equipment ausgegeben wird.