So viel Handball gab es noch nie - Saison bei Sky startet

Alle Spiele, alle Tore - was für den Fußball nicht mehr gilt, bietet Sky jetzt beim Handball an. Zuschauer dürfen sich neben den Live-Übertragungen erstmals auch auf eine regelmäßige Konferenz freuen. Auch die ARD hat ein Stück vom Kuchen abbekommen.



Sky wird in der kommenden Saison erstmals alle 306 Saisonspiele live übertragen. Auch die ARD sitzt mit im Boot und wird insgesamt zwölf Partien zeigen. Damit wird die Sportart sowohl eine in diesem Umfang noch nie dagewesene mediale Präsenz im deutschsprachigen Raum erleben. Den Auftakt der Handballsaison bildet der Super Cup aus Stuttgart zwischen Meister Rhein-Neckar Löwen und Pokalsieger THW Kiel. Das Spiel wird live am heutigen Mittwoch ab 18.30 Uhr von Sky übertragen.