So will ProSiebenSat.1 die stürmischen Zeiten meistern

Ein schwer kalkulierbares Werbegeschäft, hohe Investitionen, Personalwechsel im Vorstand - der Medienkonzern ProSiebenSat.1 durchlebt eine stürmische Zeit. Nächstes Jahr soll es besser werden.



Weniger Umsatz, weniger Gewinn: Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 kämpft mit sinkenden Erlösen im Werbefernsehen und will seine Digitalgeschäfte deshalb schneller ausbauen. Die dafür notwendigen Investitionen dürften das Betriebsergebnis im laufenden Jahr aber noch etwas niedriger ausfallen lassen, sagte Vorstandschef Max Conze am Donnerstag bei Vorlage seiner ersten Jahresbilanz. Erst ab 2020 werde man die Ernte einfahren und nicht nur beim Umsatz, sondern auch unter dem Strich mehr liefern.



"2018 war kein Jahr, mit dem wir zufrieden sein können", sagte Conze. Das Wachstum im Digitalgeschäft, beim Vergleichportal Verivox und Online-Shops wie Flaconi habe die Schwäche im TV-Werbegeschäft nicht ausgleichen können.