So wird das "Tatort"-Jahr 2019: Dreimal Münster, Null Schweiger

Aalleeh, Saarbrücken. Bye-bye Bremen. Uf Wiederluege, Luzern. Drei Teams hören 2019 beim "Tatort" auf. Außerdem kommen einige neue Gesichter. Das beliebte Münster-Duo erscheint öfter als sonst, Til Schweiger aber gar nicht. Ein Überblick mit allen 22 Teams.



Was 2019 bei Deutschlands beliebtestem TV-Format "Tatort" zu erwarten ist - ein Überblick nach Teams. Viele Termine sind noch unklar, weil die ARD nur ein paar Wochen im Voraus ihr Programm genau plant. Es kann also noch Änderungen geben: