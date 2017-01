Social Media: "Tagesschau" schlägt "Tatort"

Die "Tagesschau" schlägt den "Tatort" - in den sozialen Medien, denn dort dominieren ARD-Sendungen die Spitze. Am dritthäufigsten wurde das RTL-"Dschungelcamp" bei Facebook, Twitter und Co. erwähnt.



Die "Tagesschau" hat den "Tatort" überholt - zumindest was die Erwähnungen in den sozialen Netzwerken Twitter und Facebook im Jahr 2016 betrifft. Die ARD-Nachrichtensendung wurde in 1,41 Millionen Tweets und Posts genannt - nach rund 747.000 im Vorjahr, wie die in Düsseldorf ansässige Agentur MediaCom errechnete. Sie forstete knapp elf Millionen Netz-Beiträge zu 245 TV-Formaten durch.



Die hohe Zahl der "Tagesschau"-Tweets erkläre sich allerdings auch durch die vielen Beiträge, die die Redaktion selbst ins Netz stelle und auf die sie wiederum Reaktionen zum Beispiel in Form von Retweets erhalte, hieß es von MediaCom.