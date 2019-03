Social Media in einigen Bundesländern auf dem absteigenden Ast

Die Begeisterung für soziale Medien ist in Deutschland nicht mehr ungebrochen. Zu diesem Ergebnis kommt der Digitalisierungs-Index 2019, der unter der Woche in Berlin vorgestellt wurde.



Nach dem vom Kompetenzzentrum Öffentliche IT zusammengestellten Index stieg der Anteil der Menschen, die Twitter, Facebook, Instagram und Co. nutzen, zwischen 2015 und 2017 nur im Saarland, in Rheinland-Pfalz und in Hamburg geringfügig. In allen anderen Bundesländern sank der Anteil der User im gleichen Zeitraum - teilweise um bis zu 18 Prozent.